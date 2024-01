Geduld der Eastwood Bio-Medical Canada-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um herauszufinden, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristige Kursrücksetzer eintreten, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Eastwood Bio-medical Canada heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 50 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und erhält somit eine "Neutral"-Bewertung. Der RSI25 hingegen liegt bei 100, was darauf hinweist, dass Eastwood Bio-medical Canada überkauft ist, und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz bei Eastwood Bio-medical Canada festgestellt werden. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von Eastwood Bio-medical Canada aktuell um -22,54 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50) entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Schlecht" führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -29,49 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung "Schlecht" führt.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -48,84 Prozent erzielt und liegt damit 29,65 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Gesundheitspflege". Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Arzneimittel" beträgt -8,67 Prozent, wobei Eastwood Bio-medical Canada aktuell 40,17 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.