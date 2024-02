Geduld der Eastman Kodak-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer auftreten, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind.

Der RSI7 für Eastman Kodak liegt derzeit bei 55,84 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 49,51, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hindeutet.

Die 200-Tage-Linie (GD200) von Eastman Kodak liegt bei 4,27 USD, während der Aktienkurs bei 3,42 USD notiert. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einstufung aufgrund eines Abstands von -19,91 Prozent. Auch in Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) erhält die Aktie mit einem Wert von 3,65 USD eine "Schlecht"-Einstufung aufgrund einer Differenz von -6,3 Prozent.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um die Aktie zeigt die Diskussionsintensität eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf und wird daher als "Neutral" bewertet.

In der fundamentalen Analyse zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 2,98, dass die Aktie von Eastman Kodak auf Basis der heutigen Notierungen 95 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche bewertet wird. Dies weist auf eine Unterbewertung hin, was zu einer "Gut"-Einstufung aus fundamentaler Sicht führt. Insgesamt erhält Eastman Kodak daher eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf den technischen Aspekt und das Sentiment, während die fundamentale Analyse eine "Gut"-Einstufung ergibt.