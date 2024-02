Geduld der East China Engineering Science-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

Die Aktie von East China Engineering Science And bietet derzeit eine Dividendenrendite von 1,15 %. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Bauwesen liegt der Ertrag jedoch um 0,51 Prozentpunkte niedriger. Dies führt zu einer neutralen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass die Aktie von East China Engineering Science And derzeit überverkauft ist, was zu einer positiven Einschätzung führt. Der 7-Tage-RSI beträgt 0,88 Punkte, während der 25-Tage-RSI bei 57,3 liegt, was auf eine neutrale Position hinweist.

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie haben sich in den letzten Wochen negativ verändert. Negative Auffälligkeiten im Stimmungsbild und eine abnehmende Diskussion lassen auf eine schlechte Bewertung in diesem Bereich schließen.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Aktie sich um 17,37 % unter dem GD200 (Durchschnittskurs der letzten 200 Tage) befindet, was als schlechtes Signal interpretiert wird. Ebenso liegt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, um 11,65 % unter dem aktuellen Kurs, was ebenfalls auf ein schlechtes Signal hinweist.

Zusammenfassend wird die Aktie von East China Engineering Science And aufgrund der Dividendenrendite, des RSI, des Sentiments und der technischen Analyse insgesamt mit "Schlecht" bewertet.