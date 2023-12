Geduld der ETS Holdings-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI der Ets liegt bei 82,35, was auf eine überkaufte Situation hindeutet und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 78, was ebenfalls als Anzeichen für eine überkaufte Situation bewertet wird und daher auch als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher für diese Kategorie die Einstufung "Schlecht".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich des Unternehmens Ets war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet, da weder positive noch negative Themen von Anlegern diskutiert wurden.

Das langfristige Stimmungsbild rund um die Aktie von Ets wurde anhand der Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum und der Änderung der Stimmung bewertet. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine mittlere Aktivität und die Rate der Stimmungsänderung für Ets zeigt kaum Änderungen. Daher erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Ets aktuell bei 639,14 JPY, was die Aktie die Einstufung "Schlecht" erhält. Der Aktienkurs selbst ging bei 562 JPY aus dem Handel und hat damit einen Abstand von -12,07 Prozent aufgebaut. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage, GD50, liegt bei 624,8 JPY, was einer Differenz von -10,05 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "Schlecht" signalisiert wird. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Schlecht".