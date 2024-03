Geduld der Duty Free-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

Der Aktienkurs des Duty Free-Unternehmens zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Rendite von -40,32 Prozent, was mehr als 34 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Spezialität Einzelhandel"-Branche, die eine mittlere Rendite von -6,58 Prozent aufweist, liegt Duty Free mit einer Rendite von 33,75 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Duty Free-Aktienkurs mit einem aktuellen Kurs von 0,085 SGD inzwischen -5,56 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung ebenfalls als "Schlecht" bewertet, da die Distanz zum GD200 sich auf -29,17 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Schlecht" eingestuft.

Ein weiterer Punkt ist das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie. Dabei wurde die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum und die Änderung der Stimmung untersucht. Die Anzahl der Beiträge oder Diskussionen zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird der Aktie von Duty Free bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" gegeben.

In Bezug auf die Dividende weist Duty Free eine Dividende von 0 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Spezialität Einzelhandel (4,69 %) als niedriger eingestuft wird. Die Differenz beträgt 4,69 Prozentpunkte, was zu der aktuellen Einstufung "Schlecht" führt.