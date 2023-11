Geduld der Dohia-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

Die Zhejiang Construction Investment verzeichnet derzeit einen Kurs von 11,36 CNH, der um -9,7 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, abweicht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Betrachtet man die vergangenen 200 Tage, so ergibt sich ebenfalls eine Einstufung als "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -29,35 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt für beide Zeiträume als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Zhejiang Construction Investment-Aktie beträgt derzeit 90, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 70,83 weniger volatil als der RSI7 und bestätigt ebenfalls die Überkauftheit des Wertpapiers. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden zuletzt vor allem positive Meinungen zur Zhejiang Construction Investment veröffentlicht, jedoch überwogen in den vergangenen Tagen die negativen Themen. Dies führt zu einer insgesamt neutralen Bewertung des Anleger-Sentiments.

Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung für die Zhejiang Construction Investment hat sich in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Ebenso deutet die verringerte Aktivität in den sozialen Medien auf ein rückläufiges Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hin, wodurch auch hier eine "Schlecht"-Bewertung resultiert. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" eingestuft.