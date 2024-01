Geduld der DocGo-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Docgo-Aktie weist in den letzten 7 Tagen einen Wert von 78 auf, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu beträgt der RSI auf 25-Tage-Basis 58,55, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Docgo.

Die langfristige Meinung von Analysten deutet darauf hin, dass die Docgo-Aktie die Einschätzung "Gut" erhalten wird, basierend auf 2 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Bewertungen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das Kursziel wird auf 15 USD festgelegt, was auf eine mögliche zukünftige Performance von 206,75 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs von 4,89 USD hindeutet. Somit erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass die Docgo-Aktie sowohl auf Basis des 50- als auch des 200-Tage-Durchschnitts eine "Schlecht"-Bewertung erhält, da der letzte Schlusskurs jeweils deutlich unter dem Durchschnitt liegt.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität ergibt ebenfalls ein "Schlecht"-Rating, da die Stimmungslage der Anleger zunehmend schlechter wurde und das Unternehmen weniger Beachtung erfährt.

Insgesamt ergibt sich daher eine negative Gesamteinschätzung für die Docgo-Aktie auf Basis der verschiedenen Bewertungskriterien.