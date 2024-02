Geduld der Delixi Xinjiang Transportation-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Delixi New Energy war in letzter Zeit positiv, wie Diskussionen in den sozialen Medien zeigen. Mehrheitlich wurden positive Meinungen veröffentlicht, und auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich vor allem mit positiven Themen rund um das Unternehmen. Dies führte zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung der Anleger-Stimmung.

Aus fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Delixi New Energy Aktie 22. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Straße und Schiene" haben im Durchschnitt ein KGV von 0. Aus dieser Perspektive ist die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Die Dividendenrendite der Delixi New Energy-Aktie beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent, was 1,65 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die durchschnittliche Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor liegt die Rendite der Delixi New Energy-Aktie mit -69,36 Prozent mehr als 50 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "Straße und Schiene"-Branche, die eine mittlere Rendite von -20,94 Prozent in den vergangenen 12 Monaten aufweist, liegt die Aktie mit 48,42 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.