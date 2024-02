Geduld der Deep Yellow-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

In den letzten Wochen gab es bei Deep Yellow keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt keine klare Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen, weshalb das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet wird. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Deep Yellow-Aktie eine "Gut"-Bewertung, da der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +49,02 Prozent aufweist, und auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage mit einer Abweichung von +16,92 Prozent positiv bewertet wird.

Das Anleger-Sentiment zeigt überwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Allerdings wurde in den vergangenen Tagen weder stark positiv noch negativ über Deep Yellow diskutiert.

Die Relative-Stärke-Indizes (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigen, dass Deep Yellow überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält, während der 25-Tage-RSI als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Deep Yellow-Wertpapier daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.