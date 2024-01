Geduld der Cryoport-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

Die technische Analyse der Cryoport-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) bei 16,13 USD verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs bei 14,61 USD liegt, was einem Abstand von -9,42 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 14,16 USD, was einer Differenz von +3,18 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

In Bezug auf Dividenden weist Cryoport derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,46 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Der Aktienkurs von Cryoport hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -10,05 Prozent erzielt, was 23,17 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Gesundheitspflege" liegt. Im Vergleich zur durchschnittlichen jährlichen Rendite in der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" von 12,36 Prozent liegt Cryoport aktuell 22,41 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zu Cryoport zeigen eine überwiegend negative Stimmung und Einschätzungen in den letzten beiden Wochen. Auch die angesprochenen Themen rund um das Unternehmen waren überwiegend negativ. Aufgrund dieser Anlegerstimmung wird die Aktie von Cryoport als "Schlecht" bewertet.