Geduld der Creatd-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

Die Creatd-Aktie steht derzeit unter technischer Analyse. Die 200-Tage-Linie (GD200) liegt bei 0,05 USD, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt, da der Aktienkurs bei 0,007 USD gehandelt wird, was einem Abstand von -86 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 0,01 USD, was einem Abstand von -30 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der Creatd liegt bei 75, was als überkauft betrachtet wird und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 59 und wird als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Creatd für diese Kategorie die Einstufung "Schlecht".

Das Sentiment und der Buzz rund um die Creatd-Aktie haben sich in den letzten Wochen negativ verändert, wodurch dieses Kriterium ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird. Die Stärke der Diskussion in den sozialen Medien wird jedoch als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Creatd in dieser Kategorie die Einstufung "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung bei Creatd in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. Negative Themen haben in den Diskussionen in den letzten Tagen dominiert, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" eingeschätzt.