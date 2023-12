Geduld der Creatd-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

Weitere Suchergebnisse zu "CRA International":

Die Creatd-Aktie wird derzeit mit einem Kurs von 0,006 USD gehandelt, was einem Abstand von -90 Prozent vom GD200 (0,06 USD) entspricht. Dies signalisiert eine negative charttechnische Bewertung. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 0,02 USD. Da der Abstand hier -70 Prozent beträgt, wird auch hier ein "Schlecht"-Signal für den Aktienkurs ausgemacht. Insgesamt ergibt sich also ein "Schlecht"-Rating, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen herangezogen wird.

Das Anleger-Sentiment für die Creatd-Aktie ist ein wichtiger Stimmungsindikator. Zuletzt wurden in den sozialen Medien hauptsächlich positive Meinungen zur Aktie geäußert. Allerdings wurden in den letzten Tagen vermehrt negative Themen diskutiert, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität rund um die Creatd-Aktie durchschnittlich aktiv war. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch negativ, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Creatd-Aktie zeigt, dass das Wertpapier derzeit überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt hingegen eine neutrale Einstufung. Insgesamt fällt die Analyse der RSIs also ebenfalls negativ aus.