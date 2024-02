Geduld der Cooper-Standard-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

Die Cooper-Standard-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 15,35 USD verzeichnet. Der letzte Schlusskurs von 14,16 USD weicht um -7,75 Prozent ab, was charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (17,53 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -19,22 Prozent entspricht und daher ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich eine schwache Aktivität und eine negative Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ, jedoch wurden in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt.

Im Branchenvergleich hat die Cooper-Standard-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +24,64 Prozent im Vergleich zur "Automatische Komponenten"-Branche erzielt und lag 18,45 Prozent über dem Durchschnittswert des "Zyklische Konsumgüter"-Sektors. Dies führt zu einem insgesamt positiven Rating von "Gut" in dieser Kategorie.