Geduld der Componenta-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

Die Analyse von Sentiment und Buzz spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Dabei wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. Bei Componenta zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Indikator. In den sozialen Medien wurden kürzlich ausschließlich positive Meinungen zur Aktie von Componenta veröffentlicht. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen vor allem mit positiven Themen rund um Componenta befasst, was insgesamt zu einer guten Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) liegt bei Componenta bei 66,67, was eine neutrale Einstufung bedeutet. Auch der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezogen ist, deutet auf eine neutrale Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Gesamteinschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Componenta derzeit bei 2,78 EUR liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 2,28 EUR hat. Die Distanz zum GD200 beträgt -17,99 Prozent, was zu einer schlechten Bewertung führt. Auch der GD50 für die vergangenen 50 Tage deutet mit einem Abstand von -6,94 Prozent auf eine schlechte Bewertung hin. Insgesamt wird Componenta daher mit "Schlecht" bewertet.