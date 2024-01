Geduld der Comfort USA-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

Die Comfort Usa schüttet auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0,54 % aus, was 16,41 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 16,95 %. Aufgrund des niedrigeren Ertrags wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite der Comfort Usa mit 79,62 Prozent deutlich darunter. Die "Bauwesen"-Branche erreichte in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 2087,37 Prozent, während die Comfort Usa nur 2007,75 Prozent aufweist. Daher erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage der Anleger hat sich im vergangenen Monat zunehmend eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen blieb jedoch unverändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Comfort Usa-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Comfort Usa-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 170,44 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 205,77 USD liegt, was einem Unterschied von +20,73 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein ähnliches Rating, da der letzte Schlusskurs bei 196,3 USD liegt, was einen Unterschied von +4,82 Prozent bedeutet. Somit erhält die Comfort Usa-Aktie auf kurzfristigerer Analysebasis eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie in der einfachen Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.