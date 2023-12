Geduld der Cloetta ABr. B-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

In den letzten Wochen wurde bei Cloetta eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt. Dies geht aus der Auswertung der sozialen Medien hervor, auf deren Grundlage diese Bewertung basiert. Aufgrund der negativen Auffälligkeiten bewerten wir dieses Kriterium als "Schlecht". Gleichzeitig wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Cloetta daher für diese Stufe ein "Schlecht".

Im Gegensatz dazu wurde Cloetta in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Auch in den letzten Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daher wird die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft, was insgesamt zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) für die Cloetta-Aktie ergab einen Wert von 63 für die letzten 7 Tage und 57,47 für die letzten 25 Handelstage. Aufgrund dieser Werte wird die Aktie sowohl für den RSI7 als auch für den RSI25 als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Cloetta bei 19,25 SEK liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 17,84 SEK erreicht hat. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht" aufgrund der Distanz zum GD200 von -7,32 Prozent. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat einen Stand von 17,95 SEK, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Cloetta daher eine Gesamtbewertung von "Neutral" basierend auf der technischen Analyse.