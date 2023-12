Geduld der Clean Vision-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

Weitere Suchergebnisse zu "PLURIBUS TECHNOLOGIES":

Die Clean Vision-Aktie bietet derzeit eine Dividendenrendite von 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der IT-Dienstleistungen einen geringeren Ertrag von 28,25 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es im vergangenen Monat keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger, was zu einer neutralen Bewertung führt. Dennoch erfuhr das Unternehmen eine erhöhte Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem positiven Rating führt.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Clean Vision-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem neutralen Rating führt. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage als auch der RSI der letzten 25 Handelstage führen zu dieser Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der Clean Vision-Aktie sowohl in Bezug auf den 200-Tages-Durchschnitt als auch den 50-Tages-Durchschnitt nahe liegt, was zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Zusammenfassend erhält die Clean Vision-Aktie in Bezug auf Dividende, Sentiment und Buzz, Relative Strength Index und technische Analyse insgesamt eine neutrale Bewertung.