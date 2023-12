Geduld der Clariant-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

Die technische Analyse der Clariant-Aktie basierend auf den letzten 200 Handelstagen ergibt einen Durchschnittsschlusskurs von 13,7 CHF. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 12,5 CHF, was einem Unterschied von -8,76 Prozent entspricht, und somit eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht zur Folge hat. Darüber hinaus wird auch der 50-Tages-Durchschnitt im Rahmen der Charttechnik analysiert, der aktuell bei 12,94 CHF liegt. Demnach erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs nur um 3,4 Prozent vom 50-Tages-Durchschnitt abweicht. Insgesamt wird Clariant daher für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung zuteil.

Im Hinblick auf den Relative Strength Index (RSI) erhält Clariant aufgrund des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage eine "Schlecht"-Bewertung, da dieser bei 93,41 Punkten liegt und somit anzeigt, dass die Aktie überkauft ist. Hingegen zeigt der RSI25 einen Wert von 65,43 und deutet damit darauf hin, dass Clariant weder über- noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Clariant also eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Aspekt der Analyse.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass die Stimmung für Clariant in den vergangenen Wochen deutlich nachgelassen hat, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Zudem wurde eine verringerte Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hindeutet. Dies führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt erhält die Aktie auf dieser Stufe daher die Bewertung "Schlecht".

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde festgestellt, dass vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings war in den vergangenen Tagen weder ein deutliches Interesse an positiven noch an negativen Themen rund um Clariant zu erkennen, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".