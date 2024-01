Geduld der Citizens Community-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien bezüglich der Citizens Community -Wi Aktie hat sich in den letzten Wochen verändert. Während an drei Tagen hauptsächlich positive Themen diskutiert wurden, dominierte an zwei Tagen die negative Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen zeigen sich die Anleger jedoch vor allem an negativen Themen interessiert. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie heute neutral bewertet.

Ein weiterer weicher Faktor bei der Bewertung einer Aktie ist das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien. In den vergangenen Monaten hat die Citizens Community -Wi Aktie eine durchschnittliche Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls kaum Veränderungen, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Citizens Community -Wi Aktie somit eine neutrale Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein weiterer wichtiger Indikator, um zu beurteilen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 46,55 Punkten, was auf ein neutrales Rating hindeutet. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 34,27 ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält die Citizens Community -Wi Aktie auch in diesem Punkt eine neutrale Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt die Citizens Community -Wi Aktie mit 2,79 Prozent deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 138 Prozent. Dies macht die Aktie aus heutiger Sicht zu einem eher unrentablen Investment, weshalb sie von der Redaktion als "Schlecht" bewertet wird.