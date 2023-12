Geduld der Cinda Real Estate-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf zu betrachten. Für die Cinda Real Estate Aktie liegt der RSI aktuell bei 84,78, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 66, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich damit eine "Schlecht" Einstufung basierend auf dem RSI.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses zeigt, dass die Cinda Real Estate derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 4,4 CNH, während der Kurs der Aktie (3,51 CNH) um -20,23 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Ebenso weicht der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 3,94 CNH um -10,91 Prozent ab, was wiederum zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht" Rating auf Basis der technischen Analyse.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Cinda Real Estate in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Trotz negativer Themen in den Diskussionen der vergangenen Tage wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingeschätzt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 8 "Schlecht"- und 0 "Gut"-Signale, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral" Einschätzung bezüglich der Anleger-Stimmung.

Die Sentiment und Buzz Analyse zeigt, dass die Stimmung bezüglich Cinda Real Estate in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war jedoch erhöht, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.