Geduld der Church, Dwight-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" betrachtet wird. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI von Church & Dwight liegt bei 39,72, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 26,5 und wird als Indikator für eine "Gut"-Einschätzung auf diesem Niveau angesehen. Insgesamt wird daher eine positive Bewertung abgegeben.

Im fundamentalen Bereich weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit einen Wert von 29 auf. Dies bedeutet, dass die Börse 29,21 Euro für jeden Euro Gewinn von Church & Dwight zahlt. Im Vergleich zu anderen Werten in der Branche wird das Unternehmen um 22 Prozent unterbewertet, was zu einer "Gut"-Einstufung auf Grundlage des KGV führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Aktieneinschätzung. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wurden betrachtet, und dabei zeigte Church & Dwight interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist stark zurückgegangen, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering und führte zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung aufgrund der Internetkommunikation.

Im Branchenvergleich erzielte Church & Dwight in den letzten 12 Monaten eine Performance von 23,51 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien in der "Haushaltsprodukte"-Branche im Durchschnitt um 145,92 Prozent, was zu einer Underperformance von -122,41 Prozent für Church & Dwight führt. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Rendite des Unternehmens um 9,83 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung in dieser Kategorie führt.