Geduld der China Technology Industry-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

Die China Industry-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 0,07 HKD für den Schlusskurs verzeichnet. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,065 HKD, was einem Unterschied von -7,14 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,08 HKD liegt mit einem Abweichung von -18,75 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die China Industry-Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf der einfachen Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für China Industry beträgt 50 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch eine Überkauft-Situation, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um China Industry gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet, ebenso wie die Stärke der Diskussion und die Anzahl der Beiträge.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Negative Themen standen in den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine eher negative Einschätzung für die China Industry-Aktie basierend auf verschiedenen Analysekriterien.