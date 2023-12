Geduld der China Modern Dairy-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

Die Stimmung der Anleger gegenüber China Modern Dairy war in den letzten Tagen neutral, was sich auch in den Diskussionen in den sozialen Medien widerspiegelt. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils neutral. Aufgrund unserer Stimmungsanalyse erhält China Modern Dairy daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung.

In Bezug auf die Dividende weist China Modern Dairy eine Rendite von 1,98 Prozent auf, was 1,66 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich als unrentabel eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

In den vergangenen 12 Monaten hat China Modern Dairy eine Performance von -24,68 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -15,01 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Der "Verbrauchsgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -9,41 Prozent im letzten Jahr, und China Modern Dairy lag 15,27 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Modern Dairy beträgt 20, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Nahrungsmittel" im Durchschnitt ein KGV von 72 aufweisen. Dies deutet darauf hin, dass China Modern Dairy aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist. Aus diesem Grund erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.