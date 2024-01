Geduld der Chewy Inc-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet bietet eine wichtige Grundlage zur Bewertung einer Aktie. Bei Chewy zeigen sich interessante Ausprägungen in der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung. Die Diskussionsintensität ist stark gestiegen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Allerdings war die Rate der Stimmungsänderung eher negativ, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für das Unternehmen.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Chewy-Aktie liegt bei 79, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 45,39, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich nach der RSI-Bewertung also ein "Schlecht"-Rating für Chewy.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Chewy bei 27,58 USD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 20,03 USD hat. Dies führt zu einer negativen Distanz zum GD200 von -27,37 Prozent und somit zu einer Bewertung als "Schlecht". Im Gegensatz dazu liegt der GD50 bei 20,68 USD, was zu einem Abstand von -3,14 Prozent führt und die Aktie als "Neutral" einstuft. Insgesamt erhält Chewy daher die Gesamtnote "Neutral" basierend auf der technischen Analyse.

Die Analysteneinschätzung für Chewy zeigt, dass 8 Gut, 3 Neutral und 1 Schlecht Bewertungen von Analysten vorliegen, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Auf kurzfristiger Basis wird die Aktie ebenfalls als "Gut" eingestuft, da das durchschnittliche Kursziel der Analysten bei 41,4 USD liegt, was einer Steigerung um 106,69 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Chewy-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.