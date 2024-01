Geduld der Chevron-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

Die Analysten geben für Chevron eine insgesamt positive Bewertung ab. Von den in den letzten 12 Monaten abgegebenen Empfehlungen waren 4 positiv, 4 neutral und keine negativ. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 192,63 USD, was einer potenziellen Kursentwicklung von 35,18 Prozent entspricht.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist ebenfalls positiv. In den letzten beiden Wochen waren vor allem positive Themen in den Diskussionen präsent. Die Auswertung von 3 negativen und 3 positiven Signalen führt jedoch zu einer neutralen Empfehlung hinsichtlich der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Aktie von Chevron ein vergleichsweise niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,79 auf, was sie als günstig erscheinen lässt.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Chevron im vergangenen Jahr eine Rendite von -10,79 Prozent erzielt, was 25,64 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.