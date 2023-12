Geduld der Chariot Oil, Gas-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

Die Analyse der Chariot-Aktie zeigt interessante Ausprägungen im Hinblick auf Sentiment und Buzz. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was auf normale Aktivität hinweist und zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Chariot-Aktie zeigt, dass das Wertpapier überkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 74, während der RSI der letzten 25 Handelstage bei 78,25 liegt. Beide Werte führen zu einem "Schlecht"-Rating. Die Analyse der RSIs ergibt also insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 14,87 GBP für den Schlusskurs der Chariot-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 9,83 GBP, was eine Abweichung von -33,89 Prozent darstellt und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 13,33 GBP unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Chariot also eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

In Bezug auf die Dividende weist Chariot derzeit eine Dividendenrendite von 0 % aus, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 11,9 %. Diese Differenz führt ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysen eine eher negative Entwicklung der Chariot-Aktie. (Wörter: 241)