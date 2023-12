Geduld der Chang Jiang Runfa Machinery-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

Der Aktienkurs von Changjiangrunfa Health Industry hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -6,22 Prozent erzielt, was mehr als 4 Prozent unter dem Durchschnitt der Gesundheitspflegebranche liegt. Auch im Vergleich zur Arzneimittel-Branche, die eine mittlere Rendite von 0,17 Prozent aufweist, liegt die Rendite von Changjiangrunfa Health Industry mit 6,4 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse der charttechnischen Entwicklung der Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Changjiangrunfa Health Industry-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 4,74 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs von 4,39 CNH liegt damit deutlich darunter (-7,38 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu beträgt der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage 4,57 CNH, und der letzte Schlusskurs liegt auf ähnlichem Niveau (-3,94 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Aktie von Changjiangrunfa Health Industry ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 230,14 auf, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating.

Das Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf Beitragsanzahl und Diskussionsintensität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Changjiangrunfa Health Industry weist ebenfalls auf eine negative Veränderung hin, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Rating bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes der Aktie von Changjiangrunfa Health Industry.