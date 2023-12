Geduld der Cenaq Energy-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung rund um Verde Clean Fuels in den letzten Wochen kaum verändert ist. Aus diesem Grund wird die Aktie von uns mit einer "Neutral"-Bewertung versehen. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb wir auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Insgesamt wird die Aktie daher von uns als "Schlecht" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ebenfalls Anlass zur Besorgnis, da in den letzten beiden Wochen vermehrt negative Meinungen zu finden sind. Die Anlegerstimmung wird von unserer Redaktion als "Neutral" eingestuft, da in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert wurden.

Die technische Analyse der Aktie zeigt ebenfalls negative Signale, da der aktuelle Kurs von 2,16 USD deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (5,38 USD) liegt, was einer Abweichung von -59,85 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (3,15 USD) wird nicht erreicht, was zu einer Abweichung von -31,43 Prozent führt. Aufgrund dieser Werte erhält die Aktie von Verde Clean Fuels in der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Auch der Relative Strength Index (RSI) zeigt mit einem Wert von 61,9 für 7 Tage eine neutrale Bewertung, während der RSI25 für 25 Tage einen Wert von 75,31 aufweist und somit eine "Schlecht"-Einstufung ergibt. Basierend auf diesem Gesamtbild wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.