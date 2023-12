Geduld der Cango-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

Weitere Suchergebnisse zu "CRH":

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen in der Regel positiv. An neun Tagen überwogen positive Themen in den Diskussionen, während an vier Tagen die negative Kommunikation dominierte. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es auch vermehrt positive Gespräche unter den Anlegern über das Unternehmen Cango -Ky. Als Folge davon bewertet die Redaktion die Aktie positiv mit einem "Gut". Zusammenfassend ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Von fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet, weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cango -Ky einen Wert von 96 auf. Im Vergleich dazu liegt das durchschnittliche KGV vergleichbarer Unternehmen in der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" bei 36. Dies zeigt, dass die Aktie von Cango -Ky aus fundamentaler Sicht derzeit überbewertet ist. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie von der Redaktion eine "Schlecht"-Einschätzung.

Die Veränderungen in der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz geben genaue Einblicke in das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien. In den letzten vier Wochen konnte bei Cango -Ky eine Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Daher bewertet die Redaktion die Aktie in diesem Bereich als "Schlecht". Andererseits wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz registriert, was bedeutet, dass in den letzten Wochen vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Cango -Ky daher in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Bei der technischen Analyse wird derzeit ein Abwärtstrend für die Cango -Ky-Aktie festgestellt. Sowohl der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt als auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegen unter dem letzten Schlusskurs, was auf eine negative Entwicklung hinweist. Aus diesem Grund wird Cango -Ky auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.