Geduld der CalAmp-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

Die jüngsten Daten zeigen, dass die Dividendenrendite von Calamp derzeit bei 0 % liegt, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 11146,37 %. Dies deutet darauf hin, dass die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft wird. Die Aktienkurse können neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger beeinflusst werden. Laut Analysten waren die Kommentare zu Calamp auf sozialen Plattformen neutral, ebenso wie die Themen, die von den Nutzern aufgegriffen wurden. Dies führt zu einer neutralen Bewertung in Bezug auf die Stimmung. In Bezug auf die fundamentale Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als wichtiger Indikator betrachtet. Das KGV von Calamp liegt bei 582,43, was deutlich höher ist als der Branchendurchschnitt von 76,71. Dies führt zu einer Überbewertung der Aktie und einer Einstufung als "Schlecht". Eine Verschlechterung des Stimmungsbildes und eine Reduktion der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen deuten ebenfalls auf eine negative Entwicklung hin, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

