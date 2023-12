Geduld der Bright Green-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Aktuell weist der RSI für die Bright Green-Aktie einen Wert von 84,31 auf, was auf eine Überkaufung hindeutet und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Bei Ausweitung des Zeitraums auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich hingegen ein Wert von 61, was auf ein neutrales Signal hinweist. Insgesamt ergibt sich somit für den RSI eine Einstufung als "Schlecht".

Im Rahmen der technischen Analyse werden auch trendfolgende Indikatoren betrachtet, um Auf- oder Abwärtstrends eines Wertpapiers zu erkennen. Ein solcher Indikator ist der gleitende Durchschnitt, der für die Bright Green-Aktie bei 0,71 USD für die letzten 200 Handelstage liegt. Dieser Wert liegt deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 0,24 USD (-66,2 Prozent Abweichung) und wird daher ebenfalls als "Schlecht" bewertet. Ähnlich sieht es beim kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt aus, bei dem der letzte Schlusskurs von 0,32 USD ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt liegt (-25 Prozent Abweichung) und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich für die Bright Green-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren eine "Schlecht"-Einstufung.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien zum Aktienmarkt basiert, zeigt, dass in den letzten zwei Wochen neutral über Bright Green diskutiert wurde. Insgesamt überwog eine neutrale Einstellung bei den Anlegern, wobei in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen im Fokus standen. Daher erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die Auswertung von Stimmungsänderungen und Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend eingetrübt hat, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zudem wurde das Unternehmen weniger intensiv diskutiert als zuvor, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Bright Green-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating auf der Grundlage von Sentiment und Buzz.