Geduld der Bohai Water Industry-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

Die Bohai Water Industry wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 6,23 CNH, während der Aktienkurs bei 4,48 CNH um -28,09 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 6,07 CNH zeigt eine Abweichung von -26,19 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird.

Die Bewertungen und Stimmungen rund um Bohai Water Industry in den sozialen Medien deuten auf negative Meinungen hin. Sowohl in Kommentaren als auch in Meinungen überwiegen in den letzten zwei Wochen die negativen Einschätzungen. Auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert diskutiert, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Schlecht" einzustufen ist.

Im Branchenvergleich erzielte Bohai Water Industry in den letzten 12 Monaten eine Performance von -19,14 Prozent. Im Vergleich zu anderen Aktien aus der "Wasserversorgung"-Branche ist dies eine Underperformance von -10,39 Prozent. Auch im Sektorvergleich liegt die Performance des Unternehmens um 10,39 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien zeigt sich eine mittlere Aktivität, weshalb dem langfristigen Stimmungsbild die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was insgesamt zu einem "Schlecht"-Ergebnis führt.