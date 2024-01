Geduld der Boeing-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

Weitere Suchergebnisse zu "Boeing":

Der Relative Strength Index (RSI) für die Boeing-Aktie zeigt, dass das Wertpapier überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der RSI der letzten 7 Tage liegt bei 83, während der RSI auf 25-Tage-Basis bei 35,85 liegt, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Boeing.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Boeing mit einem Wert von 79,77 deutlich teurer als der Branchendurchschnitt von 31,31, was einer Überbewertung von 155 Prozent entspricht. Daher wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.

Die Anleger-Stimmung bei Boeing ist insgesamt besonders negativ, wie aus Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien hervorgeht. Vor allem negative Themen beherrschten die Diskussionen in den vergangenen Tagen, was zu der Gesamteinschätzung "Schlecht" für die Aktie führt. Die Auswertung von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 0 "Schlecht"- und 7 "Gut"-Signale, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

In der technischen Analyse wird die Boeing-Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 213,55 USD, während der aktuelle Kurs der Aktie (244,94 USD) um +14,7 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 224,45 USD führt zu einer Einstufung als "Gut"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".

