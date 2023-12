Geduld der Blue Water Vaccines-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

In den letzten zwei Wochen wurde Blue Water Biotech von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Unsere Redaktion hat dies bei der Analyse der verschiedenen Kommentare und Äußerungen festgestellt, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Wert befasst haben. Darüber hinaus wurden in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen rund um diesen Wert angesprochen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anleger-Stimmung auf einer eher schlechten Ebene liegt, weshalb die Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung "Schlecht" ist.

In technischer Hinsicht verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Blue Water Biotech derzeit bei 0,81 USD. Dies führt dazu, dass die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird, da der Aktienkurs selbst bei 0,26 USD gehandelt wird und damit einen Abstand von -67,9 Prozent aufgebaut hat. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt bei -23,53 Prozent, was ebenfalls auf ein "Schlecht"-Signal hindeutet. Insgesamt ergibt sich daher auf Basis der beiden Zeiträume eine "Schlecht"-Einstufung.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz rund um die Aktie ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet von Bedeutung. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Aktie von Blue Water Biotech zeigt dabei eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch kaum Änderungen auf, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes erhält die Aktie von Blue Water Biotech insgesamt die Note "Gut".

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses sogenannten RSI wird die Blue Water Biotech aktuell mit dem Wert 58,62 als weder überkauft noch -verkauft eingestuft, was ein "Neutral"-Signal bedeutet. Die Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) ergibt einen Wert von 60, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hinweist. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI die Einstufung "Neutral".