Geduld der Bloom Energy-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

Der Aktienkurs von Bloom Energy hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -31,24 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche im Durchschnitt um 238,59 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -269,82 Prozent für Bloom Energy bedeutet. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 145,74 Prozent erzielte, lag Bloom Energy um 176,98 Prozent darunter. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt diese Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Das Stimmungsbild bleibt neutral, da keine auffälligen Tendenzen hin zu besonders positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien registriert wurden. Auch die Stärke der Diskussion zeigt keine signifikanten Unterschiede, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vorliegt.

Die Analysteneinschätzung für Bloom Energy ergibt insgesamt ein "Gut", da 5 positive, 3 neutrale und 0 negative Einstufungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Bloom Energy liegt bei 24,71 USD, was eine Entwicklung um 66,09 Prozent bedeutet. Dies führt zu einer insgesamt positiven Bewertung der Analysten-Untersuchung.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ eingestellt waren gegenüber Bloom Energy. Es gab mehr negative als positive Tage, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Bloom Energy daher eine "Schlecht"-Einschätzung von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung.