Geduld der BlockMint Technologies-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

Die Stimmung und der Buzz rund um Aktien werden nicht nur durch Analysen aus Bankhäusern bestimmt, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Dabei spielt die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung eine wichtige Rolle. In Bezug auf die Aktie von Blockmint zeigt die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Blockmint zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Blockmint bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Blockmint-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 0,04 CAD im Vergleich zum aktuellen Kurs (0,035 CAD) eine Abweichung von -12,5 Prozent aufweist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit einem Wert von 0,04 CAD und einer Abweichung von -12,5 Prozent unter dem aktuellen Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Dividendenrendite der Blockmint-Aktie beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt damit 21,92 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Software, 21,92). Die Redaktion bewertet diese Dividendenpolitik deshalb als "Schlecht". Die Dividendenrendite setzt die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang.

Im fundamentalen Bereich zeigt sich, dass das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Blockmint bei einem Wert von 7 liegt. Im Vergleich zu Werten aus der Branche "Software" (KGV von 42,16) liegt die Aktie damit unter dem Durschschnitt (ca. 83 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Blockmint damit unterbewertet und erhält folglich eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.