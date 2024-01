Geduld der Berliner Effektengesellschaft-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

Der Aktienkurs der Berliner EffektengeSchlechtschaft hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -9,33 Prozent verzeichnet, was mehr als 23 Prozent unter dem branchenüblichen Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Kapitalmärkte"-Branche mit einer mittleren Rendite von 8,33 Prozent, liegt die Rendite der Berliner EffektengeSchlechtschaft mit 17,66 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung und das Interesse in den sozialen Medien für die Berliner EffektengeSchlechtschaft haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien ist ebenfalls rückläufig, was auf ein abnehmendes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet. Daher erhält die Aktie auch in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Dividendenrendite der Berliner EffektengeSchlechtschaft liegt derzeit bei 1,37 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,75 Prozent liegt. Dies führt zu einer Differenz von -4,38 Prozent und einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Der Relative Strength Index (RSI) der Berliner EffektengeSchlechtschaft-Aktie zeigt in den letzten 7 und 25 Tagen Werte von 33 und 47,83, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Rating für die Berliner EffektengeSchlechtschaft-Aktie auf Basis der RSI-Bewertung.