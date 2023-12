Geduld der Beijing Oriental Yuhong Waterproof-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

Die Beijing Oriental Yuhong Waterproof Aktie hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 28,15 CNH erreicht, während der aktuelle Kurs bei 19,3 CNH liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -31,44 Prozent liegt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage beträgt 23,03 CNH, was einen Abstand von -16,2 Prozent zur Aktie bedeutet und ebenfalls zu einer Bewertung von "Schlecht" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet hat Beijing Oriental Yuhong Waterproof langfristig eine starke Aktivität in den sozialen Medien gezeigt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die Dividendenrendite der Aktie beträgt 0,52 Prozent im Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs, was nur leicht unter dem Durchschnitt von 0,71 Prozent liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik eine Bewertung von "Neutral".

Im Vergleich zu anderen Aktien des Sektors "Materialien" hat die Aktie von Beijing Oriental Yuhong Waterproof im vergangenen Jahr eine Rendite von -44,09 Prozent erzielt, was 35,98 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.