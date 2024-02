Geduld der Bass Strait Oil-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

Die technische Analyse von Bass Oil-Aktien zeigt gemischte Signale. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 0,09 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 0,071 AUD liegt, was einer Abweichung von -21,11 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 0,08 AUD liegt unter dem Schlusskurs, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält Bass Oil somit eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ein positives Bild. Die Diskussionsintensität war erhöht, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was die Gesamtbewertung von Bass Oil auf "Gut" hebt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ waren. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung. Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis ergibt jedoch eine neutrale Bewertung.

Insgesamt erhält Bass Oil gemischte Bewertungen auf Basis verschiedener Indikatoren und Analysen.