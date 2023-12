Geduld der Bank of Ningbo-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

Die Aktie der Bank of Ningbo bietet derzeit eine Dividendenrendite von 1,86 %, was 3,53 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt für Handelsbanken liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet werden kann.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktie in letzter Zeit eine erhöhte Aktivität im Netz verzeichnet. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und führt zu einer positiven Bewertung in diesem Bereich. In Bezug auf die Stimmungsänderung gab es jedoch kaum Veränderungen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird das Sentiment und der Buzz der Bank of Ningbo als "Gut" eingestuft.

Fundamental betrachtet weist die Bank of Ningbo ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 5,45 auf, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Somit erhält die Aktie eine neutrale Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Bank of Ningbo derzeit -15,52 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage und -23,28 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage liegt. Aufgrund dieser Werte wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" aus charttechnischer Sicht eingestuft.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Bank of Ningbo-Analyse vom 20.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Bank of Ningbo jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Bank of Ningbo-Analyse.

Bank of Ningbo: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...