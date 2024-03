Geduld der Baloise--Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

Der Aktienkurs der Baloise AG wird im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor als unterdurchschnittlich bewertet. Mit einer Rendite von -3,88 Prozent liegt die Baloise-Aktie mehr als 9 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Auch im Vergleich zur "Versicherung"-Branche, die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 4,6 Prozent erzielte, liegt die Baloise mit 8,47 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz hat die Baloise-Aktie in den letzten Monaten zu einer üblichen Aktivität geführt. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigen keine signifikanten Veränderungen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einschätzung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Baloise-Aktie in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 135,37 CHF lag. Der letzte Schlusskurs am Handelstag betrug 146,2 CHF, was einem Unterschied von +8 Prozent entspricht. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt liegen über dem letzten Schlusskurs, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert, zeigt in den letzten zwei Wochen besonders negative Themen in Bezug auf die Baloise-Aktie. Dies spiegelt sich in einer überwiegend negativen Stimmung bei den Anlegern wider, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.