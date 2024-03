Geduld der BHP-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

Aktienanalyse: Bhp mit hoher Dividendenrendite und fundamentaler Unterbewertung

Investoren, die derzeit in die Aktie von Bhp investieren, können eine Dividendenrendite von 7,57 % erwarten. Dies liegt 1,43 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt für Metalle und Bergbau. Somit bietet das Unternehmen eine höhere Dividende als der Branchendurchschnitt, was zu einer positiven Bewertung der Ausschüttungspolitik führt.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt für Metalle und Bergbau wird die Bhp-Aktie als unterbewertet angesehen. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 19,86 liegt sie 58 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 47,66. Daher erhält die Aktie auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung.

Bei der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Bhp. Daher wird die Aktie in Bezug auf das Sentiment neutral bewertet. Allerdings wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Bhp-Aktie laut dem Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis überkauft ist. Der RSI7 liegt bei 84,97 Punkten und der RSI25 bei 71,73, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Abschnitt führt.

Insgesamt erhält die Bhp-Aktie aufgrund der hohen Dividendenrendite und der fundamentalen Unterbewertung positive Bewertungen, während das Sentiment und der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis eher negativ ausfallen.