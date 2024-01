Geduld der Asos-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

Weitere Suchergebnisse zu "Asos":

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Asos derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 430,83 GBP, während der Kurs der Aktie bei 367,6 GBP liegt, was einer Abweichung von -14,68 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 394,1 GBP weist auf eine Abweichung von -6,72 Prozent hin. Insgesamt führt dies zu einer Einstufung als "Schlecht".

Im Vergleich zur Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" ergibt sich eine Performance von -17,04 Prozent in den letzten 12 Monaten, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 2,12 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -19,15 Prozent für Asos. Im Sektor "Zyklische Konsumgüter" lag die Rendite im letzten Jahr bei 3,55 Prozent, wobei Asos 20,59 Prozent darunter lag. Die Unterperformance in beiden Vergleichen führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Asos liegt bei 82,17, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin, was zu einer Gesamteinschätzung als "Schlecht" führt.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmung der Anleger im letzten Monat zunehmend schlechter wurde, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Allerdings wurde das Unternehmen mehr diskutiert als üblich und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem "Gut"-Rating in diesem Bereich führt. Dadurch erhält die Asos-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating.