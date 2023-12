Geduld der Asia Vets-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

Asia Vets übertrifft Branchendurchschnitt um 19,06 Prozent

In den letzten 12 Monaten verzeichnete der Aktienkurs von Asia Vets eine Performance von 5 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche im Durchschnitt um -14,06 Prozent, was eine Outperformance von +19,06 Prozent für Asia Vets bedeutet. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei -10,5 Prozent, während Asia Vets um 15,5 Prozent darüber lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen wurde der Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie verliehen.

Technische Analyse deutet auf "schlechte" Bewertung hin

Bei der technischen Analyse anhand des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Asia Vets-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich ein aktueller Wert von 0,06 SGD. Da der letzte Schlusskurs (0,041 SGD) deutlich darunter liegt (Unterschied -31,67 Prozent), wurde die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet. Auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts basierend auf den letzten 50 Handelstagen (0,06 SGD) liegt der letzte Schlusskurs unter diesem Wert, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung für die einfache Charttechnik.

Anlegerstimmung neutral

In sozialen Netzwerken war die Stimmungslage bezüglich des Unternehmens Asia Vets in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positiv noch negativ Themen über das Unternehmen diskutiert. Aus diesem Grund wurde die Aktie mit einem "Neutral" bewertet, was zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Relative Strength Index zeigt überkaufte Situation an

Der Relative Strength Index (RSI) der Asia Vets liegt bei 96, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 96, was ebenfalls als überkauft gilt und zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher für diese Kategorie die Bewertung "Schlecht".