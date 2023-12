Geduld der Asia Grocery Distribution-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

Der Aktienkurs von Asia Grocery Distribution hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -73,25 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Verbrauchsgütersektor eine Unterperformance von 59,91 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" beträgt -23,04 Prozent, wobei Asia Grocery Distribution aktuell 50,21 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Ergebnisse wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz wird die Diskussionsintensität als normal bewertet, was zu einer "Neutral"-Einstufung für den Faktor führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Asia Grocery Distribution liegt derzeit bei 250, was bedeutet, dass die Börse 250,69 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dies ist 450 Prozent mehr als der Branchendurchschnitt von 45, weshalb die Aktie als überbewertet und daher als "Schlecht" eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt einen Abwärtstrend für die Asia Grocery Distribution-Aktie anzeigen. Der letzte Schlusskurs liegt jeweils deutlich unter den Durchschnittswerten, was zu einer "Schlecht"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren führt. Somit wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating versehen.