Geduld der Asahi Eito-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

Die Diskussionen rund um Asahi Eito auf sozialen Medien zeigen ein neutrales Stimmungsbild unter den Anlegern. Weder positive noch negative Ausschläge wurden in den vergangenen Tagen verzeichnet, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als angemessen neutral.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen. Die Kommunikationsfrequenz blieb ebenfalls stabil, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Asahi Eito-Aktie derzeit -13,34 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt -21,71 Prozent, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage beträgt 87, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist hingegen neutral bewertet, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft erscheint. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs somit ein "Schlecht"-Rating.