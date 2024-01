Geduld der Archon Minerals-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

Archon Minerals wird anhand verschiedener Kriterien bewertet. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 13,47, was unter dem Branchendurchschnitt von 320,34 in der Branche "Metalle und Bergbau" liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Der Vergleich der Aktienkurse zeigt, dass die Rendite von Archon Minerals mit -23,53 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" um mehr als 13 Prozent darunter liegt. In der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten -10,32 Prozent, wobei Archon Minerals ebenfalls mit 13,21 Prozent darunter liegt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 von Archon Minerals liegt bei 50 Punkten, was auf eine neutrale Situation hinweist. Auch der RSI25 deutet auf eine neutrale Bewertung hin. Insgesamt erhält das Wertpapier ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Archon Minerals im Vergleich zur Branche Metalle und Bergbau eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 3,66 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 3,66 % ist. Dies führt zu einer niedrigeren Einstufung und einer Bewertung als "Schlecht".