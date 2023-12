Geduld der Aquila Services-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

Weitere Suchergebnisse zu "Nintendo":

Aquila Services wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 23,96 bewertet, was unter dem Branchendurchschnitt von 54 Prozent liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung. In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Aquila Services in den letzten 12 Monaten eine Performance von -18,66 Prozent erzielt, was einer Underperformance von -23,47 Prozent im Branchenvergleich entspricht. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Industrie"-Sektors liegt die Rendite um 26,35 Prozent niedriger. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Aquila Services in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz durchschnittlich war und es kaum Änderungen in der Stimmungsrate gab. Daher wird Aquila Services in diesem Aspekt als "Neutral" eingestuft. In Bezug auf die Dividendenpolitik liegt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei -8,07 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Analysten führt.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild, wobei die fundamentale Bewertung gut ist, die Aktienkursentwicklung jedoch schlecht abschneidet und das Sentiment sowie die Dividendenpolitik neutral bis schlecht bewertet werden. Anleger sollten diese verschiedenen Aspekte bei ihrer Entscheidungsfindung berücksichtigen.