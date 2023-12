Geduld der AnGes-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

Die technische Analyse von Anges-Aktien zeigt, dass sich das Wertpapier aufgrund trendfolgender Indikatoren in einem Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 103,55 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 70 JPY deutlich darunter liegt, was einer Abweichung von -32,4 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 82,98 JPY liegt über dem letzten Schlusskurs, was eine Abweichung von -15,64 Prozent darstellt. Basierend auf diesen Werten erhält Anges daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Anges liegt bei 90,91, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt, ebenso wie der RSI25 mit einem Wert von 84,62 über einen Zeitraum von 25 Tagen. Zusammen ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht" basierend auf dem RSI.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung. Es gab keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Anges, und die Intensität der Diskussionen war im normalen Bereich.

Das Anleger-Sentiment für die Anges-Aktie zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung. In den sozialen Medien gab es keine stark positiven oder negativen Ausschläge in Bezug auf das Unternehmen.

Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der technischen Indikatoren, des Sentiments und des Anlegerverhaltens insgesamt eine Bewertung von "Neutral" für die Anges-Aktie.