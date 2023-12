Geduld der Amnode AB-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

Die Amnode-Aktie wurde in den letzten 200 Handelstagen durchschnittlich mit 0,25 EUR gehandelt. Am letzten Handelstag schloss die Aktie jedoch bei 0,197 EUR (-21,2 Prozent Unterschied), was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt (0,21 EUR) als auch der 50-Tages-Durchschnitt (0,21 EUR) weisen mit jeweils -6,19 Prozent bzw. -21,2 Prozent Unterschied zum letzten Schlusskurs ebenfalls auf eine "Schlecht"-Bewertung hin. Insgesamt erhält die Amnode-Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Das Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zur Amnode-Aktie zeigt eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen in der Rate der Stimmungsänderung. Daher wird die Aktie aus sentimentaler Sicht als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Amnode-Aktie liegt bei 57,14, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 50,51 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionen auf sozialen Medien deuten darauf hin, dass in den vergangenen Wochen vermehrt positive Meinungen über Amnode geäußert wurden. Auch wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daher wird das Unternehmen aus Anlegerperspektive als "Gut" eingestuft.

Zusammenfassend wird die Aktie von Amnode aus charttechnischer Sicht und hinsichtlich der Anlegerstimmung mit "Schlecht" bzw. "Gut" bewertet.